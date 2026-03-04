MinSalud firmó convenio con aseguradoras del Estado para complementar atención quirúrgica de la población

El Ministerio del Poder Popular para la Salud formalizó este miércoles un acuerdo estratégico con las aseguradoras del Estado, con el propósito de complementar la respuesta que ofrece el Sistema Público Nacional de Salud a las necesidades quirúrgicas del pueblo venezolano.

Se trata de una política de Estado instruida por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, que tiene como finalidad única garantizar el derecho a la salud de la población. La ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, explicó que este acuerdo «va a permitir iniciar de manera expedita la prestación de servicios a nuestra gente por la vía de las clínicas privadas que se acojan a la propuesta que estamos haciendo desde nuestras aseguradoras».

Las aseguradoras del Estado involucradas en este acuerdo son, Seguros La Previsora, Seguros Horizonte y Seguros Miranda. No obstante, la captación y priorización de los pacientes se realizará de manera directa a través de la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno, y las listas de espera de los establecimientos públicos de salud, para asegurar que la asistencia llegue de forma eficiente a las comunidades más vulnerables.

«El futuro es prometedor, vamos a poder atender rápidamente una cantidad de gente que está necesitando que nosotros los acompañemos con este tema», dijo la ministra.

Prensa MinSalud