Miranda comanda atletismo convencional en los Juegos Nacionales Estudiantiles

El estado Miranda sumó par de medallas de oro en la segunda jornada del atletismo de la edición XIX de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, luego que los estudiantes atletas Francisco Campos y Doriangel Oramas dominaran las pruebas masculina y femenina de lanzamiento de martillo y 80 metros vallas.

Campos, quien completó marca de 45.01 metros en el lanzamiento de martillo, se subió al podio de la competencia disputada en el Polideportivo Máximo Viloria de la ciudad de Barquisimeto, junto a los anzoatiguenses José Nieves (32.58 m) y Cristofer García (29.39 m).

La modalidad de lanzamiento de jabalina fue para la carabobeña Isabela Sánchez con registro de 40.87, seguida por la mirandina Yorglendis Carmona en el segundo lugar con marca de 30.88 y la yaracuyana Sofia Parra en el tercero con 26.70.

La segunda dorada para la delegación mirandina la añadió Oramas con registro de 11.70 en los 80 metros vallas. El podio lo completaron la cojedeña Andrea Pino (plata) con marca de 12.05 y la anzoatiguense Tayra Silva (bronce) con 12.55.

«Me sentí cómoda en la carrera, trabajé duro para esto y aquí está el resultado del esfuerzo que hice para representar a mi estado«, destacó Oramas posterior a la premiación.

En lo que respecta al masculino, el oro se lo colgó el caraqueño Andrés Mercedes con tiempo de 14.90, mientras que el neoespartano Diego Aguiar fue segundo tras completar 14.93 y el larense José Montes tercero con registro de 14.96.

«Agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí y pesar de que estuve un poco mal antes del inicio de la prueba, mejoré en la semifinal y di lo mejor de mí en la final para ganar la medalla», resaltó Mercedes.

Marcha

La más destacada de la prueba de marcha 3.000 fue la anzoatiguense María Damas con tiempo de 16:32.46, a la vez que la trujillana Jeferlin Chacón y la carabobeña María Paredes terminaron con marca de 16:53.11 y 16:53.22 para quedar segunda y tercera, respectivamente.

Por su parte, el cojedeño José Guevara dominó la prueba de los 800 metros planos de heptathlon con marca de 3205(2:15.12), a la vez que el carabobeño Alan Castro terminó segundo con registro de 3120(2:24.71) y el caraqueño Ángel Obelmejias con 2861(2:21.29).

Salto largo

Asimismo, el podio del salto largo lo comandó la sucrense Yoglannys Arenas con marca de 5.0, la yaracuyana Dalbany Mulet (5.00 se llevó la plata ) y la anzoatiguense Sofía Rondón (4.83) se quedó con el bronce.

Por último, en esta misma prueba el falconiano Diego Bermúdez logró registro de 1.61 para ser secundado por el sucrense Manuel Rodríguez (1.49) y su coterráneo Christopher Santander (1.49) en el masculino.

