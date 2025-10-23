Miranda estrena el único centro de desarrollo lingüistico y psicomotor

El estado Miranda cuenta con el Centro de Terapias para el desarrollo lingüistico y psicomotor Dr. Luis Delgado Miranda, un espacio pionero y único a nivel nacional, especializado en brindar atención integral a personas con Síndrome de Down y dificultades del habla.

La inauguración del centro, ubicado en el urbanismo Lomas de la Guadalupe en Ocumare del Tuy, fue el resultado del trabajo conjunto entre la Gobernación del estado Miranda, la Corporación «Juntos Todo es Posible», la Alcaldía del municipio Tomás Lander y el poder popular.

Durante la continuidad de la jornada Obratón y el relanzamiento de la Misión Negro Primero, el presidente Nicolás Maduro recordó que este núcleo fue una propuesta presentada por la comunidad organizada a la presidenta de Inparques, Rosinés Chávez, en junio del 2024; subrayando el origen social de la iniciativa.

Este centro tiene capacidad para atender a más de 120 niños.

El gobernador Elio Serrano Carpio durante un contacto con el pase presidencial, indicó que estos espacios garantizarán terapia especializada para mejorar su calidad vida. Este centro cuenta con terapistas del lenguaje y motor, así como logopedas psicopedagogos y psicólogos, entre otros especialistas; al tiempo que expresó que el centro garantizará terapia especializada para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Este centro cuenta con terapistas del lenguaje y motor, logopedas, psicopedagogos y psicólogos, entre otros especialistas”, detalló el gobernador, destacando que la obra beneficia a la Comuna Unidos por la Guadalupe, un urbanismo que alberga a más de 2.000 familias y 1.700 apartamentos.

Pedro Malaver, gerente general de la Corporación «Juntos Todo es Posible», informó que los trabajos de recuperación de la infraestructura se realizaron en cinco meses (entre febrero y julio).

Señaló que el espacio estaba «en cero» y se logró el levantamiento de la infraestructura, electricidad, acometidas de servicios y ornato. La dotación fue facilitada por la Corporación Venezuela Productiva e incluyó equipamiento para las cuatro especialidades de atención, como balones de terapia, caminadora y bicicleta estática.

El gerente enfatizó que esta es la única obra de este tipo en el estado Miranda para atender estas condiciones.

T/UN