Miranda instala comando de campaña para impulsar Consulta Popular del 8 de marzo

Este viernes en el auditorio de la Unidad Educativa Luis Navarro, del municipio Chacao, se llevó a cabo la instalación y juramentación del comando de campaña por el estado Bolivariano de Miranda, de cara a la Consulta Popular a desarrollarse en el país el próximo 8 de marzo.

Con 1.140 mesas electorales, los 1.036 centros de votación dispuestos en todo el estado Miranda ya se encuentran preparados para recibir a los votantes en una nueva fiesta electoral, donde el Poder Popular es el protagonista.

El secretario general de Gobierno de Miranda, Luis García, aseguró que la instalación del comando de campaña se dio luego de diversas asambleas y encuentros con voceros del poder popular en los 21 municipios de la región.

“En el estado Miranda tenemos 3.161 proyectos postulados que serán consultados el próximo 8 de marzo; es por ello, que el gobernador Elio Serrano ha instruido que continúen los encuentros con las comunidades para orientar sus proyectos comunitarios”, dijo.

En esta reunión de trabajo, que estuvo a cargo del Gabinete Ampliado del Estado Mayor de Comunas y el Poder Popular, realizada en el referido centro educativo participaron comuneros, comuneras, representantes del Estado Mayor Comunal de Miranda, así como del Consejo Federal de Gobierno (CFG), García anunció que frente al comando de campaña estará Andy Frutos.

En este orden de ideas, Andy Frutos, secretario de Comunas de Miranda, aseguró que todo el equipo se encuentra desplegado en el territorio visitando las diferentes comunas del estado, iniciándose el recorrido en el eje Valles del Tuy.

“Este comando de campaña está llamado a planificar y organizar la movilización para garantizar la participación masiva el 8 de marzo”, aseguró Frutos.

Por su parte, Deisy Ginez, vocera del bloque de comuna del estado Bolivariano de Miranda, instó a todos los responsables comunales generar, con trabajo, las condiciones adecuadas para el desarrollo sin inconvenientes de la consulta popular.

“Todas las personas mayores de 15 años están invitadas a votar por los proyectos que beneficien a sus comunidades”, puntualizó.

Finalmente, el secretario general de Gobierno, Luis García, añadió: “Si tienes 15 años o más, solo debes acudir a tu centro de votación con tu cédula de identidad laminada, vigente o vencida. Esta es una oportunidad de oro para que la juventud mirandina se familiarice con el ejercicio democrático y decida, junto a sus vecinos, hacia dónde deben ir los recursos del Estado”.

Durante la juramentación, estuvieron presentes los secretarios coordinadores regionales de la Gobernanza Revolucionaria y de Ciudades Humanas, Freddy Rodríguez y Elio Junior Serrano así como otros secretarios del gobierno regional además de concejales y legisladores de la entidad.

TyF/Prensa Gobernación de Miranda