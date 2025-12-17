Miranda producirá 350 mil plantas con viveros comunitarios en 2026

Producir más de 350 mil plantas forestales, ornamentales y frutales, a través del desarrollo de viveros comunitarios en todo el estado Miranda, será la agenda concreta para el Plan Nacional de Reforestación 2026 en la referida entidad.

El acuerdo fue alcanzado entre el Ejecutivo regional, mediante la Secretaría de Ambiente y Ecosocialismo, y la Misión Árbol, durante el Congresillo de Ruta Ecológica, efectuado en la sede del Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Ambiente.

El secretario de Ambiente y Ecosocialismo del estado Miranda, Joswell Rodríguez, indicó que el plan se da a través de la conmemoración de los 200 años del Decreto de Chuquisaca. “El bicentenario del Decreto de Chuquisaca, en el cual El Libertador Simón Bolívar firmó, se ordenó una serie de acciones que buscaron implementar la educación ambiental, el resguardo de los recursos naturales y la preservación del agua en el planeta. Qué mejor que conmemorar este decreto con planes de reforestación para conservar el ambiente en nuestro estado”.

Rodríguez indicó que, en el Congresillo de Ruta Ecológica, en el cual participaron representantes de organizaciones ambientales de Caracas, La Guaira y Miranda, también se acordó la conformación de los Consejos Ecosocialistas por Comuna, quienes tendrán la misión de crear los viveros comunitarios en sus entidades.

F/Gobernación de Miranda