Misa del Deporte: Atletas pidieron por la tranquilidad del país

En un acto emotivo que congregó a la comunidad deportiva nacional, se celebró la octogésima primera edición de la tradicional Misa del Deporte en la Iglesia de la parroquia de la Pastora en Caracas, en la que los atletas y dirigentes alzaron su voz por la tranquilidad de Venezuela.

El evento, contó con la presencia de las autoridades deportivas del país, encabezadas por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y los viceministros Heyelberth Herrera, Juan Amarante y Karla Luna, y la alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez.

A ellos se sumaron atletas, federativos, dirigentes deportivos y funcionarios que se dieron cita en la iglesia para elevar peticiones por el futuro del deporte venezolano y por la paz del país.

Camino correcto

La presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, destacó que los logros internacionales de 2025 fueron el resultado del trabajo, la planificación y, sobre todo, de la suma de todas las federaciones.

«Este es el camino correcto, debemos continuar y confiar en que, con concentración y esfuerzo, el 2026 traerá las metas anheladas, incluyendo una mejor posición en el ranking mundial y la clasificación a los Juegos Panamericanos de 2027 y Los Ángeles 2028″, explicó la también presidenta de la federación venezolana de sóftbol.

En sus peticiones, Soto pidió bendiciones para los atletas, salud y, sobre todo, la paz y la unión de todos los venezolanos, enfatizando que «el deporte nos vuelve a dar un ejemplo de unión más allá de las tendencias políticas de cada uno».

Respeto a la soberanía

Por su parte, Luis Seijas, presidente de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas (FVLP), se mostró optimista y celebró la unión de la familia deportiva.

«Estamos honrando nuestra tradicional Misa del Deporte, en un año 2026 bien interesante que nos presenta dos eventos fundamentales: Juegos Suramericano y Juegos Centroamericanos, y además se inician los sistemas de clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028″, enumeró.

Seijas valoró los resultados positivos de 2025 y aseguró que los atletas están motivados, ya que «cada vez vamos acortando esa brecha con nuestro rival inmediato que es Colombia».

Para finalizar, el federativo señaló que Venezuela está atravesando un momento histórico bastante triste por los hechos acontecidos en los últimos días en nuestro país.

«Desde la junta directiva de la FVLP repudiamos todos los actos en contra de nuestra soberanía y solicitamos la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores», recalcó el dirigente.

Llamado a la paz

El esgrimista y campeón olímpico, Rubén Limardo, resaltó el trabajo en equipo para alcanzar la victoria y expresó sus deseos de que el 2026 sea un año de éxitos para los deportistas venezolanos.

«Estoy agradecido por los logros del 2025 y esperamos continuar con el apoyo, continuo y oportuno como hasta ahora, por parte del Ministerio del Deporte para alcanzar los resultados deseados en los próximos Juegos Olímpicos», señaló el espadista.

Además, hizo un llamado especial por la paz de Venezuela, pues el deporte «une a las personas, las separa de la violencia y es una herramienta para promover la tranquilidad en el país».

Unidad nacional

En este mismo sentido, Claudymar Garcés, de la selección nacional de karate, compartió su satisfacción por el año 2025 y sus esperanzas para el que comienza.

«Mi mensaje es que nos mantengamos unidos. El deporte nos hace hermanos. El deporte no tiene raza, no tiene credo, no tiene lados. Estamos aquí todos unidos por Venezuela», afirmó la campeona bolivariana en kumite en la división de los -61 kg.

Finalmente, el doble medallista de bronce en los Juegos Sordolímpicos 2025 en karate, Ismael Rodríguez, agradeció a Dios por sus resultados en el 2025.

«El deporte rompe fronteras y no hace distinciones. Deseo que toda Venezuela encuentre la paz y la tranquilidad que merece«, recalcó.

F/Prensa Mindeporte