Misión Árbol promueve Jornada Ecoproductiva a nivel nacional

Con el propósito de fortalecer la producción de plantas para las jornadas de reforestación de 2026, la Misión Árbol realizó una Jornada Ecoproductiva de Preparación de Sustrato en 21 estados del país.

Se desarrollaron 48 actividades simultáneas que permitieron la elaboración de 103 metros cúbicos de sustrato, con la participación del personal técnico y operativo, que recibió la inducción sobre la correcta preparación del sustrato y el uso adecuado de sus componentes: material orgánico animal, tierra y arena, fundamentales para el crecimiento saludable de las plantas.

Las acciones se llevaron a cabo con la articulación de la Misión Árbol, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Guardería Ambiental, en lo que constituyó una efectiva fusión cívico-militar-popular, que fortalece el Vértice 2 (Sembrar para la Vida) de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, orientado a la plantación de árboles en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa reafirma el compromiso ecosocialista con la protección del ambiente y se enmarca en la Sexta Transformación (6aT) Ecológica del Plan de las Siete Transformaciones 2025-2031, enfocada en la mitigación del cambio climático y la restauración de áreas degradadas.

F/Prensa MinEcosocialismo / Misión Árbol