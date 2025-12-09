​Misión Negra Hipólita aborda a más de 30 personas en vulnerabilidad extrema tras despliegue en Caracas

En un esfuerzo articulado por el Gobierno Bolivariano para garantizar la protección social de los sectores más vulnerable, el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, a través de la Fundación Misión Negra Hipólita, ejecutó un operativo especial de abordaje nocturno en diversos puntos estratégicos del centro de la capital.

​La jornada se realizó en el marco del Plan Nacional Vulnerabilidad Cero, cumpliendo con las líneas de acción dictadas por el presidente Nicolás Maduro Moros. El despliegue contó con la supervisión directa de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, liderado por el Capitán Diosdado Cabello; el Ministro del Despacho de la Presidencia, VA Aníbal Coronado; y el Viceministro CA José Mendoza Rodríguez.

​El despliegue de las «Brigadas de la Esperanza» inició en la histórica Plaza O’Leary, extendiéndose hacia sectores críticos como la Avenida Baralt, la Esquina de Miraflores, la Plaza 13 de Abril y El Silencio. Durante el operativo, fueron atendidos integralmente más de 30 ciudadanos, entre hombres y mujeres, que se encontraban en situación de calle.

​El objetivo central de esta intervención es rescatar a personas cuyas circunstancias de vida o adicciones las han sumergido en un estado de extrema vulnerabilidad. A través de este primer contacto, el equipo multidisciplinario de la Misión Negra Hipólita ofrece atención primaria y la posibilidad de ingreso a centros de rehabilitación y formación.

​

​Este despliegue no solo representa una acción logística, sino un acto de compromiso social bajo la premisa del humanismo revolucionario. Con estas acciones, el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social reafirma su labor de devolver la dignidad a los ciudadanos, integrándolos de nuevo a la dinámica familiar y productiva del país.

​El Gobierno Bolivariano continuará profundizando estas jornadas de captación en todo el territorio nacional, priorizando las zonas de mayor concentración urbana para erradicar la pernocta en espacios públicos y brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan.

F/Prensa VMPSFSP