Misión Nevado realiza jornada gratuita de atención animal en Anzoátegui

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Animales, la Misión Nevado del estado Anzoátegui desplegó un operativo gratuito en la Plazoleta de la Gobernación, destinado a la atención integral de perros y gatos de la región.

Durante la actividad se ofrecieron consultas veterinarias, corte de uñas, desparasitación y limpieza de orejas, con el propósito de garantizar la salud y el bienestar de los animales de compañía. La jornada también incluyó un espacio para la adopción responsable de caninos y felinos que esperan incorporarse a nuevos hogares.

La iniciativa contó con la participación de familias que acudieron con sus mascotas para recibir los servicios, en un ambiente organizado y con personal especializado en el cuidado animal. El operativo se desarrolló como parte de las acciones permanentes de la Misión Nevado en favor de la protección y atención de especies domésticas.

De manera paralela, el equipo se trasladó hasta el municipio Sotillo, donde se efectuaron visitas casa por casa en la urbanización Pascal I. En este recorrido se brindaron servicios de desparasitación, corte de uñas y limpieza de orejas, acercando la atención directamente a las comunidades.

Con estas acciones, la Misión Nevado reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y la promoción de prácticas responsables de cuidado, fortalece la conciencia ciudadana sobre la importancia de garantizar condiciones dignas para los compañeros de hogar.

F/VTV