Misión Sonrisa Reinaugura Sede en Yaracuy y Beneficia a 150 Personas con Prótesis Dentales

En un evento de gran relevancia para la salud bucodental de la región, el gobernador del estado Yaracuy, Leonardo Gabriel Intoci Cipullo, junto a la Autoridad Única de Salud, Stella Jácome, y la presidenta de la Gran Misión Sonrisa, Giorgina Siso, lideraron la reinauguración de la sede de la misión en el estado. Durante la jornada, se benefició a 150 yaracuyanos con la entrega de prótesis dentales, en un espacio completamente rehabilitado y equipado con tecnología de vanguardia.

La nueva sede cuenta con unidades de odontología de última generación, incluyendo cámaras intraorales, lámparas de fotocurado, Rx periapical portátil, turbinas y equipos de scaler, lo que permitirá ofrecer tratamientos más precisos y eficientes. Además, todos los espacios fueron climatizados, se realizó una renovación completa de la pintura en toda la estructura y se adecuaron las áreas de trabajo del personal de la misión. Estas mejoras incluyen la dotación de dormitorios, comedor y área de cocina, garantizando así condiciones óptimas tanto para los pacientes como para el equipo profesional.

Esta moderna infraestructura fue completamente dotada con insumos y materiales odontológicos, asegurando la disponibilidad de recursos necesarios para la continuidad de los servicios, especialmente la elaboración de las prótesis dentales. La iniciativa, posible gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), representa un firme compromiso con el bienestar y la salud bucal de los yaracuyanos.

La intervención integral realizada en la sede es un reflejo del esfuerzo de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, por fortalecer la atención al Pueblo en todos los niveles. Las nuevas capacidades instaladas elevan la calidad del servicio en esta renovada sede, facilitando la labor del personal y mejorando significativamente la experiencia de los pacientes que acuden en busca de soluciones para su salud bucodental.

La Misión Sonrisa reafirma así su vocación de servicio y su objetivo de llevar atención de vanguardia y gratuita a todos los rincones del país, fortaleciendo el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y promoviendo el acceso a tratamientos que mejoran la calidad de vida de la población.

T y F/ Prensa MinSalud