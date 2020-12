Misteriosa enfermedad deja un muerto y más de 300 hospitalizados en India

Una persona muerta y más de 300 hospitalizadas es el saldo que deja una enfermedad que no ha podido ser identificada desde que se registró el su primer caso este 5 de diciembre, en Eluru, al sureste de India.

Con síntomas que incluyen vómitos, mareos, dolores de cabeza y ataques epilépticos, ingresan los pacientes a los centros de salud, así lo reseña este lunes Russia Today en su página web.

Un total de 347 personas han sido tratadas por la extraña enfermedad, de las cuales alrededor de 200 pacientes fueron dados de alta después de recibir atención médica.

Uno de los enfermos, un hombre de 45 años falleció este domingo, según NDTV, que cita a funcionarios de salud.

Las autoridades sanitarias de ese país no han podido encontrar la causa de la enfermedad mediante los exámenes de sangre rutinarios o tomografías computarizadas.

Una de las hipótesis es que la fumigación antimosquitos realizada en la ciudad de Eluru pudo haber causado la propagación, pero no ha sido confirmada.

Este lunes, el ministro en jefe del estado de Andhra Pradesh, Yeduguri Sandinti Jagan Mohan Reddy, visitó el Hospital General del Gobierno.

Igualmente, un equipo de médicos del Instituto de Ciencias Médicas de la India de Mangalagiri acudió al mismo hospital y recogió muestras de sangre de los pacientes para un examen más completo de laboratorio.

Andhra Chief Minister Visits Those Admitted To Hospital With Mystery Disease https://t.co/2ZzWAwmLM2 pic.twitter.com/CAnSZv3Qau

— NDTV (@ndtv) December 7, 2020