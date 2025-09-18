Mninistro Padrino López: La FANB eleva apresto operacional frente a amenazas en el Caribe

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó este jueves que Venezuela fortalece su capacidad de defensa con el despliegue de la campaña militar “Caribe Soberano 200”, en respuesta a las hostilidades de Estados Unidos en la región.

“Estamos preparándonos en el terreno para elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela”, expresó Padrino en un video publicado en sus redes sociales, donde se mostró el despliegue de maniobras terrestres, aéreas y navales en La Orchila y en aguas jurisdiccionales del país.

El titular castrense subrayó que los ejercicios se ejecutan bajo la doctrina militar bolivariana, legado del comandante Hugo Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro. “La FANB, como corresponde en nuestra doctrina, está elevando su apresto operacional de cara al Caribe”, enfatizó.

En su publicación, Padrino envió un mensaje de respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Los soldados y soldadas de la FANB demostrando una vez más que esta Patria tiene quien la defienda. ¡Vamos!”.

El ministro advirtió que estos ejercicios representan una respuesta directa a la “voz amenazante y vulgar” de Washington contra el pueblo venezolano, reiterando que la FANB continuará garantizando la soberanía y la integridad territorial de la nación.

