MNOAL condena acción militar de Estados Unidos contra Venezuela

A través de un comunicado, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) condenó categóricamente el acto de agresión perpetrado por los Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, el pasado 3 de enero de 2026, que incluyó ataques armados contra objetivos civiles y militares en Caracas, así como en diversas ciudades del territorio venezolano.

Asimismo, en el texto que compartió el canciller de la República, Yván Gil, a través de su canal de Telegram, el MNOAL señaló que las acciones de EEUU constituyen una flagrante violación a los “propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como las normas del derecho internacional”.

Ante estas acciones que socavan la soberanía y paz del país, el organismo internacional exigió el cese inmediato de todas las hostilidades contra Venezuela, “el pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y el derecho inalienable a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela, y que los responsables rindan cuenta ante la justicia”.

REDACCIÓN MAZO