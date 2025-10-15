MNOAL expresa preocupación por amenazas contra Venezuela y el Caribe

Durante la XIX Conferencia Ministerial de Mitad de Período en Kampala, Uganda, los ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) expresaron su preocupación por el aumento de tensiones en el Caribe, debido a despliegues militares y acciones hostiles de potencias extrarregionales.

El bloque recordó la importancia de respetar la Carta de la ONU y utilizar el diálogo y la diplomacia para resolver conflictos, advirtiendo que cualquier ataque armado contra Venezuela podría desestabilizar América Latina y el Caribe, comprometiendo su condición de Zona de Paz.

Los ministros ratificaron su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, respaldando su derecho a adoptar medidas dentro del marco de la legalidad internacional para proteger la soberanía, la integridad territorial y garantizar la paz y la vida de la población.

T/CO