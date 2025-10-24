Modelo de gobierno de Gustavo Petro preocupa a EEUU para comicios de 2026

El director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, afirmó que en 2026 es probable que se reelija el modelo de gobernanza que lidera Gustavo Petro, independientemente que él no sea la figura principal en los comicios presidenciales.

“Ese hecho preocupa a los aliados de Estados Unidos en Colombia, cuyos partidos de derecha llevan ‘el chisme’ a Norteamérica y ellos se encargan de hacer el lobby para que se cambie la posición frente al tema colombiano”, manifestó Tanus durante su participación en un Programa Especial en Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, el analista recalcó que los Estados Unidos “ven la posibilidad muy real de que no llegue ninguno de la derecha a ocupar la Casa de Nariño en 2026 y necesitan resquebrajar todo lo que ha construido el presidente Gustavo Petro”.

Indicó que con la aplicación de políticas sociales del presidente Gustavo Petro, el mandatario neogranadino se ha tenido que enfrentar al Senado, altas cortes y a la estructura del Estado que se resiste al cambio. “Gustavo Petro gobierna desde el sillón presidencial y no desde el Estado. Todavía el Estado sigue en manos de Liberales y Conservadores que tienen una relación estrecha con los Estados Unidos”, apuntó.

Finalmente, el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, enfatizó que EE. UU. ha cambiado su política hacia Colombia puesto que ve poco probable que se reviertan las relaciones comerciales entre ese país y Venezuela como parte de la integración de naciones hermanas.

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán en 2026. Se espera que la campaña presidencial y legislativa gane más visibilidad a lo largo del año 2025, a medida que los partidos y coaliciones comiencen a definir sus candidatos y plataformas.

F/VTV