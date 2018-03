Modelos del petro

LA COLUMNA GLOBOATERRADA

POR: EMILIO HERNÁNDEZ

La conceptualización del petro, es decir, qué tipo de activo debe ser el petro, es fundamental para lograr la recuperación económica.

En líneas generales, se han propuesto tres modelos para el petro.

El primer modelo es el de activo con capitalización especulativa, como el bitcoin. Se hace una emisión limitada de petros, el Estado se reserva un porcentaje de ellos y se espera a que suba de precio. Es como jugar a la Bolsa. Aparte de las dudas sobre su alza en medio de una guerra económica y de que no aborda el problema del dólar paralelo ¿cómo va el Gobierno a justificar moralmente el combate a la especulación y a los bachaqueros si se convierte en el principal especulador, tratando de “engordar” petros?

El segundo modelo es el de divisa venezolana, el modelo de dos monedas (bolívar y petro) pero sin que compitan en el mismo ámbito de circulación, para que no se hagan daño una a la otra. Este modelo es usado por China. Es decir, el bolívar sería la única moneda de curso legal y el petro queda como divisa internacional, convertible. Como divisa venezolana no nos interesaría su capitalización especulativa sino su estabilidad. Debe ser demandado en una medida ideal, que no perjudique la importación ni la exportación de bienes. En este caso es conveniente una paridad fija para que podamos desaparecer al Dólar Today.

El tercer modelo es el del petro como moneda única, eliminando al bolívar. Es el modelo estadounidense, de dólar como moneda interna y divisa. También combate al Dólar Today, pero este modelo tiene serios inconvenientes. Uno es que el petro no tiene papel moneda, es solo electrónico y produciría de facto una exclusión de los venezolanos que no se acostumbran a usar las nuevas tecnologías. El principal problema, sin embargo, sería que no podríamos tener políticas monetarias diferentes para nuestra moneda de curso legal y para nuestra divisa, porque sería la misma moneda. Este problema se conoce como Dilema de Triffin.

Me inclino por el segundo modelo, que nos permitirá revaluar nuestro bolívar al establecer la paridad fija y podremos ver por fin a los precios bajar.

Caracas