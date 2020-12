Moncada advierte que la OEA apoyará otro golpe de Estado similar al de Bolivia

El embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, advirtió que hoy la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyará a Estados Unidos en un golpe de Estado contra Venezuela como lo hizo en Bolivia el año pasado, luego de las elecciones presidenciales en las que resultó reelecto Evo Morales.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el embajador indicó que la OEA rechazará los resultados electorales, pero “saludará” la consulta hecha por Telegram para invadir a Venezuela, en alusión al proceso virtual organizado por la oposición nacional con el supuesto objetivo de conocer la opinión de los venezolanos sobre las elecciones parlamentarias del domingo.

“La obediencia ciega a Trump arrastra a la OEA a la humillación”, escribió Moncada y en la red social, donde además publicó parte de la resolución del organismo, en el que dicen rechazar las supuestas “elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre” y no reconocen sus resultados por no haber sido “libres y justas”, carecer de transparencia, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos.

En relación a este punto, cabe recordar que en los comicios realizados para escoger a los 277 diputadas y diputados que integrarán la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero próximo, el 90 por ciento de las organizaciones con fines políticos que participaron eran de oposición.

“Trump intenta dos golpes de Estado simultáneos: uno en EEUU y otro en Venezuela. Así ordena a su títere local amenazar con invasión militar para destruir la Asamblea Nacional que los venezolanos eligieron en paz”, expresó Moncada en otro mensaje. “¡El fascismo solo acepta elecciones si las gana!”, culminó.

T/ Romer Viera Rivas

Caracas