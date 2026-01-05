Moncada ante la ONU: La inmunidad del presidente Maduro y la primera combatiente es una garantía institucional

El representante ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, aseguró que la inmunidad del presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente, Cilia Flores, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado.

Moncada denunció que dentro de las violaciones perpetradas por la administración de Donald Trump en el ataque militar el pasado 3 de enero, resulta «de especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio».

«Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los Estados (…) independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas», advirtió.

Además, el diplomático venezolano subrayó que la agresión estadounidense incluyó bombardeos a su territorio, pérdida de vidas civiles y militares, destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional y su esposa.

REDACCIÓN MAZO