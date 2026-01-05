Moncada en la ONU: Ataque armado de EEUU en territorio venezolano es ilegítimo y carente de justificación jurídica

El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció que el ataque armado ilegítimo perpetrado el fin de semana contra el territorio venezolano por parte de Estados Unidos (EEUU) y aseguró que es «carente de justificación jurídica».

«Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa», dijo Moncada durante una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Así mismo, alertó que «cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar Estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo».

«Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros Estados», agregó el diplomático.

REDACCIÓN MAZO