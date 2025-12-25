Moscú: «América Latina debe ser una zona de paz»

«América Latina debe ser una zona de paz», aseveró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar la agresión estadounidense contra Venezuela.

La vocera abogó por una desescalada de la tensión entre EE.UU. y Venezuela, al tiempo que reafirmó el apoyo de Moscú al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ante las agresiones de Washington.

«Abogamos constantemente por la distensión de la situación actual y por mantener la confianza y la previsibilidad. Es importante prevenir un escenario destructivo, y esperamos que el pragmatismo y la racionalidad inherentes del presidente estadounidense Trump permitan soluciones mutuamente aceptables dentro del marco del derecho internacional», manifestó.

«Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro por proteger su soberanía e intereses nacionales y mantener el desarrollo estable y seguro de su país», subrayó.

Amenazas a Maduro

Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, Trump declaró que planea atacar por tierra no solo Venezuela, sino cualquier lugar desde el que «estén llegando drogas». «Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela», dijo.

Al ser preguntado sobre por qué Nicolás Maduro debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump respondió que el líder venezolano «puede hacer lo que quiera». «Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo», advirtió Trump.

Maduro: EEUU pretende «imponer un Gobierno títere»

A su vez, Maduro denunció que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

La semana pasada, el presidente venezolano aseguró que Washington estaría intentando lograr un cambio de poder en Venezuela e «imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas». «Es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada: se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarles la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar», declaró.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.

Desde agosto, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno de Maduro de contribuir al tráfico.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el foco en el supuesto narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la aprobación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de «robo» y piratería».

La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

Este martes, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia tras la petición de Venezuela, que ha denunciado la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.

El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las acciones de EE.UU. representan «la recolonización de Venezuela, de la reconquista de todo el continente». «Estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una moral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar», precisó.

La posición venezolana fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante permanente ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtiò que Moscú tiene «todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos».

También China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba manifestaron su apoyo a Caracas.

