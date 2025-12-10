Motor 14: Transporte y Vialidad es incorporado al sistema económico productivo de Venezuela

En el Consejo Nacional de Economía Productiva, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la creación e incorporación del Motor 14: Transporte y Vialidad al demostrar que tiene vitalidad, a través de las conexiones de transporte terrestre, transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros, nacional e internacional.

«El sector transporte se incorpora como nuevo motor que debe integrarse plenamente al Plan de la Agenda Económica Bolivariana desde el año 2026 en adelante. Son números, de verdad, impresionantes y motivantes, sobre todo si nosotros analizamos el contexto. El contexto histórico de los últimos años, tanto a nivel geopolítico, geoeconómico, como a nivel hemisférico y nacional», dijo el Jefe de Estado en justificación a la incorporación del sector.

Para el presidente Maduro ha sido sorprendente la respuesta del sector transporte en respaldo a los derechos de comunicación, conectividad y el desarrollo turístico nacional. Al respecto, destacó que «siempre hay que tener claro qué camino estamos transitando, qué retos, dificultades, oportunidades están presentes en los escenarios que estamos trabajando como país, porque al final el consenso central del Consejo Nacional de Economía es una agenda país de desarrollo económico», precisó.

Este espacio económico que ha dejado atrás las diatribas políticas, a juicio del Mandatario Nacional ha logrado un consenso nacional para transformar la economía del país como punto de interés nacional y de trabajo constructivo.

T y F/Prensa Presidencial