Motor de Hidrocarburos ratifica compromiso con la economía nacional

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo con el Consejo de Viceministros del Ministerio de Hidrocarburos y la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de evaluar la continuidad operativa de la industria energética nacional.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez informó que se “ratificaron los planes de seguimiento que garantizan la continuidad operativa en todos los procesos de la industria, fortaleciendo la capacidad productiva de cada una de sus áreas, gracias al compromiso firme de la clase trabajadora”.

La vicepresidenta destacó además que el Motor de Hidrocarburos “mantiene su marcha ininterrumpida y soberana”, orientada al fortalecimiento económico del país y al bienestar del pueblo venezolano.

En ese sentido, subrayó que estas acciones reafirman la soberanía energética nacional “frente a las pretensiones colonialistas del norte”, en un contexto marcado por los desafíos externos que enfrenta el sector.

