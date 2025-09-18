Motor de Telecomunicaciones aporta más del 7% al PIB de Venezuela en el primer semestre de 2025

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el sector de telecomunicaciones e información aportó un 7,13% al Producto Interno Bruto (PIB) del país durante el primer semestre de 2025.

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven).

«Es un extraordinario número. Si comparamos con Perú, México, Colombia, que están en crecimiento, no llegan al 5.0 del PIB, mientras que telecomunicaciones, servicios de comunicación e información en Venezuela, este primer semestre, están en 7.13%, y vemos que los números del mes de julio también mantienen un crecimiento del sector», destacó.

«Este es un sector que representa un motor de la economía. El crecimiento de este sector también ampara el crecimiento económico de todos los sectores, es un sector que transversaliza la economía venezolana», afirmó la vicepresidenta.

«Con este sector nosotros queremos seguir mostrando esta ventana de crecimiento y de prosperidad. Que sea un crecimiento para que los venezolanos puedan tener acceso al Internet, al igual para que la economía del país se sirva transversalmente de un motor tan relevante como son las telecomunicaciones», destacó la alta funcionaria.

El evento de Telecomunicaciones se mantendrá en el Poliedro de Caracas hasta el próximo domingo 21 de septiembre.

En la feria participan líderes del sector, desarrolladores, académicos y emprendedores en un espacio que fomentará el intercambio de conocimientos, la exhibición de productos de vanguardia y el impulso de ideas para el desarrollo de alianzas estratégicas en el sector tecnológico de Venezuela.