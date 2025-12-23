Motor Industrial logró 79 Alianzas en 2025 para el fortalecimiento de la economía del país

El ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, informó este lunes, que en este 2025, empresarios nacionales e internacionales aceptaron la invitación presidencial a invertir en Venezuela, obteniendo un logro con la firma de 79 Alianzas en el Motor Industrial, con más de mil 400 millones de dólares.

En este sentido, agregó que el 57% de las 79 alianzas corresponden a inversionistas nacionales, lo que muestra cómo creen en Venezuela los empresarios locales, en vista que 229 plantas industriales de todos los sectores comprometidos con la producción nacional.

Durante el desarrollo del Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, el presidente Nicolás Maduro agradeció a los inversionistas por su confianza en el trabajo que se realiza para recuperar las capacidades industriales del país; destacando al mismo tiempo, el encadenamiento que existe con otros sectores y empresarios presentes tales como Conindustria, Fedecámaras y resto de las cámaras y grupos empresariales.

Por último, el Mandatario Nacional añadió que en Venezuela se trabaja con una flexibilidad porque «no existe ninguna visión dogmática, por el contrario, es una visión dinámica y amplia que permite proyectar el crecimiento de toda la industria en este año 2025».

