Movilnet fortalece conexión a más de 240 mil usuarios en Cojedes y Lara

Más de 241 mil usuarios de la empresa de telecomunicaciones del Estado venezolano Movilnet, pertenecientes a los estados Cojedes y Lara, resultaron favorecidos con las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en 35 estaciones radiobases en ambas regiones.

Estas labores realizadas durante el tercer trimestre del año forman parte del compromiso constante de Movilnet por optimizar su infraestructura y garantizar la mejor conexión a sus usuarios a lo largo del territorio nacional.

En el estado Cojedes, la empresa atendió un total de seis estaciones radiobases, lo que favoreció directamente a más de 45 mil clientes. Los puntos específicos donde se ejecutaron los trabajos incluyen: La Aguadita, Macapo, Tinaco, Tinaquillo, Tinaquillo Centro y Vallecito-Cunepe.

Seguidamente, en el estado Lara, la jornada se centró en la atención de 29 estaciones radiobases, lo que se traduce en una mejora en la conexión para más de 196 mil clientes. Entre las localidades beneficiadas destacan: Duaca, Tamaca Duaca (Paso de Tacarigua), Las Delicias, Morán, Micro SM Av. Venezuela, El Cercado, Cerro Bolívar (Cristo Viene), Las Trinitarias, Barrio Bella Vista, Hotel Selena, Buenos Aires (La Concordia).

Asimismo, las mejoras impactaron a la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) Barquisimeto, Barrio Pueblo Nuevo, Av. Las Industrias, Barquisimeto Industrial, Cantv Quíbor Digital, Quíbor, El Rodeo, Villanueva, Los Nuezales, El Tocuyo, Agua Viva, Manzanita, Arenales, Curangua, Río Tocuyo, El Porvenir, Aguada Grande Siquisique y Santa Inés.

F/Mincyt