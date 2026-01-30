Movilnet Nexos: Tecnología con propósito para la transformación digital de Venezuela

Este viernes se llevó a cabo la primera edición del Demo Day, un espacio que contó con la presentación de siete proyectos preseleccionados, creados por emprendedores del país que tributan al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología 5G en Venezuela, una iniciativa impulsada por la empresa de telecomunicaciones Movilnet, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

El evento contó con la presencia de la viceministra para la Comunalización de las Ciencias para la Producción del Mincyt, Danmarys Hernández, el presidente de Movilnet, ingeniero Aníbal Briceño, el gerente general de Planificación de la Red, Víctor Martínez, entre otras autoridades.

Briceño destacó que a través de estas ideas se promueven la creación de un ecosistema de innovación que servirá como motor para la digitalización de la nación.

“Tenemos infraestructuras, tenemos redes de quinta generación en nuestro país, tenemos centros de datos. Ahora tenemos que ver cómo hacemos el uso adecuado de ellos para poder ofrecer los productos necesarios”, señaló.

Además, mencionó que en el país pronto se desarrollarán nuevos planes interesantes, en materia de producción y exportación de tecnología venezolana de última generación.

Como parte del Demo Day, resultaron ganadores los proyectos: Drago, Niblion y Quickoffer, todos orientados a soluciones digitales prácticas que garanticen el bienestar social y la digitalización en el país.

Fritz Wagner, ingeniero en producción a cargo de Drago, informó que se trata de una casa de cambio descentralizada que “permite a los venezolanos invertir y conectarnos con estas finanzas globales”.

Gennaro Maduro, del Proyecto Niblion, enfatizó que se basa en un chatbot educativo vía WhatsApp (herramienta de software basada en IA y procesamiento del lenguaje natural), que permitirá capacitar a todos los usuarios y usuarias sobre el ciberdelito.

Por último, el gerente general de Planificación de la Red, Víctor Martínez, manifestó que hasta la fecha existen 70 participantes inscritos tras el lanzamiento del Challenge 5G Movilnet 2026, orientado a promover propuestas basadas en inteligencia artificial, conectividad, automatización e internet.

“Hoy nos pudieron acompañar cinco de ellos para que se vayan familiarizando de cómo son estas dinámicas y continuar creciendo este sistema de innovación, de digitalización de la sociedad y de la economía de esa Venezuela que todos queremos”, comentó.

Una vez más, la empresa de telecomunicaciones Movilnet reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico del país, garantizando la transformación digital y la soberanía tecnológica de la patria, identificando proyectos factibles que promuevan la innovación tecnológica e impulsen el talento nacional a través de la red 5G.

F/Mincyt