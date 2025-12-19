Movimiento cultural impulsa propuestas rumbo al Congreso Constituyente

Cultoras y cultores, creadoras y creadores, artistas, portadoras y portadores patrimoniales, junto al pueblo artesano, participaron en una asamblea del movimiento social-cultural rumbo al Congreso Constituyente, en una jornada marcada por la amplia participación democrática y la organización popular.

Durante el encuentro, las y los cultores agradecieron la apertura de estos espacios idóneos para la promoción y socialización de las propuestas surgidas del debate colectivo, orientadas a fortalecer el papel de la cultura como eje fundamental del desarrollo nacional.

La viceministra de Cultura, Karen Millán, informó que en todo el país se han desarrollado mil 600 asambleas comunales, 200 asambleas municipales y 24 estadales, en las que fueron electas y electos cinco mil voceros, de los cuales hubo una representación de 700 integrantes, quienes tuvieron la responsabilidad de sistematizar todas las propuestas.

La Constituyente Cultural se consolida como un espacio de pluralidad para plasmar las aspiraciones, proyectos y saberes de las comunidades culturales, elevándolos a rango constitucional con el propósito de garantizar su protección, fortalecimiento y desarrollo a largo plazo.

F/MinCultura