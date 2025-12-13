Movimiento de Países No Alineados rechaza apropiación indebida de buque petrolero en costas venezolanas por EE.UU.

El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el grupo más grande con representación en la ONU, integrado por 121 naciones, emitió un comunicado, este viernes, para manifestarse en contra de la peligrosa escalada de agresiones contra Venezuela, rechazando el robo de un buque petrolero y la pretensión unilateral de Estados Unidos de “cerrar” el espacio aéreo venezolano.

El MNOAL denunció estas acciones como violaciones flagrantes del derecho internacional y alertó que la creciente presencia militar extrarregional amenaza la paz y estabilidad del Caribe y América Latina. El Buró de Coordinación expresó su solidaridad total con el pueblo y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro e instó a la comunidad internacional a frenar de inmediato esta espiral de provocaciones, así lo dio a conocer el canciller de la República, Yván Gil, en una publicación en su canal oficial de la red social Telegram.

En el texto, el grupo rechaza enfáticamente la «interdicción y apropiación indebida, por la vía de la fuerza» de un buque petrolero el pasado 10 de diciembre de 2025. Asimismo, condenó la declaración emitida por Estados Unidos (EEUU) sobre el intento de «cerrar en su totalidad el espacio aéreo soberano de Venezuela».

El Buró de Coordinación también instó a cesar las declaraciones provocadoras y acciones hostiles, promoviendo el diálogo y la diplomacia.

Asimismo, se apegaron a los principios de la Carta de la ONU, la soberanía, la independencia y la no intervención en asuntos internos, al subrayar que estas medidas carecen de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por consiguiente, estas acciones contravienen múltiples principios fundamentales y ponen en riesgo la «estabilidad, la previsibilidad y el espíritu de cooperación» entre los Estados.

T/Agencia