Movimiento Jóvenes del Barrio celebra 12 aniversario con encuentro en Caracas

El Movimiento Jóvenes del Barrio “Antonio Cermeño” arribó a su décimo segundo aniversario y lo celebra con un encuentro nacional de sus activistas en Caracas. La actividad de dos días, con la expresa intención de propiciar el debate y la construcción colectiva de las Agendas Concretas de Acción, facilitará ejecutar sus programas en el año 2026, y se realiza desde su sede nacional, ubicada en Palo Verde, estado Miranda.

Participan el equipo nacional y los responsables de cada una de las regiones del país, dirigida por el vocero nacional del Movimiento, José Luis Lugo, con un invitado especial, el diputado a la Asamblea Nacional, Mervin Maldonado.

“Unidad, confianza en el liderazgo y aprender a contribuir desde lo individual para ganar el juego en equipo” fueron parte de las palabras de Maldonado, quien también hizo un llamado a “purgarse de las rémoras de las desviaciones”.

Por su parte, José Luis Lugo llamó a la “evaluación y autoevaluación interna”, además de destacar la “importancia de la unión y la entreayuda en la coyuntura política que vivimos actualmente”.

Aseveró que desde los núcleos en todo el país se elevará el compromiso con el proyecto político revolucionario, reseñó nota de prensa del movimiento juvenil venezolano.

Trayectoria y logros

Jóvenes del Barrio nace el 25 de febrero del año 2014 como un plan nacional y dos años más tarde es elevado a movimiento social por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Entre algunos de los logros alcanzados en estos 12 años, destaca la atención social a más de 270 mil jóvenes a través de sus distintos programas, la conformación de 519 núcleos dentro de 306 territorios comunales, el financiamiento a más de 500 jóvenes para el desarrollo de sus iniciativas productivas y la realización de más de mil formaciones orientadas al fortalecimiento ideológico y de nuevos saberes.

Para este 2026, parte de sus objetivos es reimpulsar las banderas de lucha y acciones que permitan consolidar los procesos organizativos del movimiento, así como fortalecer la coherencia revolucionaria entre los caminos prospectivos del movimiento y los proyectos de vida de sus activistas.

VTV