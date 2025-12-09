Movimiento por la Paz Noruego: María Corina Machado quitó credibilidad al Nobel de la Paz

El Movimiento por la Paz noruego ofrece una rueda de prensa en la ciudad de Oslo, en Noruega, en la cual rechaza la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la agente de la extrema derecha venezolana María Corina Machado, quien -denunciaron los presentes- promueve la invasión militar de su propio país con respaldo del gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, organizaciones noruegas de paz se movilizan en Oslo para rechazar la entrega del premio a María Corina Machado. Indicaron que realizarán una movilización a las 5:00 de la tarde en el país nórdico para repudiar la visita de la opositora extremista.

De igual modo, el Movimiento por la Paz noruego recordó que personajes como Theodore Roosevelt, a quien fue entregado el Nobel de la Paz, aplicó su Corolario a la Doctrina Monroe (1904), al justificar futuras intervenciones en el Caribe, incluida la República de Cuba.

Asimismo, indicaron que Henry Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973 y fue una de las mentes maestras en el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. “Debemos señalar que luego de Roosevelt y Kissinger otros tres presidentes relacionados con el Estado de Israel recibieron el Nobel de la Paz para ahora llegar a María Corina Machado”.

El Movimiento por la Paz noruego alerta que María Corina Machado es una figura que está relacionada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), por cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

“María Corina Machado es una persona que apoya la Doctrina Monroe en la que Estados Unidos se hace un derecho exclusivo de explotar los recursos naturales de Latinoamérica. Además, desde su participación en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, Machado ha querido entregar las reservas de petróleo a EE. UU.”, señaló el Movimiento.

Finalmente, el Movimiento por la Paz noruego recalcó que María Corina Machado ha sido una promotora de las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra Venezuela. Acotaron que “María Corina Machado aboga por el derramamiento de sangre por la máquina de guerra de Estados Unidos y le ha quitado credibilidad a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega”.

F/VTV