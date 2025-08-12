Movimiento social de los CLAP se suma al respaldo del Presidente Maduro

El Movimiento Social de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) emitió un comunicado en el que se suma al respaldo contundente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

​El pronunciamiento rechaza las «infundadas acusaciones» de la Fiscalía General de los Estados Unidos contra el presidente Maduro, calificándolas de «propaganda mediática, guerra psicológica y guerra cognitiva». Asimismo, los CLAP sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia para agredir a Venezuela, sus instituciones y su gente.

​También repudian lo que consideran un intento de criminalizar los esfuerzos del Gobierno venezolano por mantener la paz nacional, además de afirmar que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) defienden la soberanía e independencia del país.

​Desde las comunidades, el Movimiento Social de los CLAP reafirma su apoyo al presidente Maduro, a quien consideran el líder que, al seguir el legado del Comandante Hugo Chávez, creó los CLAP para enfrentar las «medidas coercitivas unilaterales y las múltiples formas de guerra no convencional».

Según el texto, los CLAP garantizan el derecho a la alimentación a millones de familias venezolanas entre 2015 y 2023, a pesar de las dificultades causadas por el «bloqueo imperial norteamericano».

T/VTV