Movimiento social de los CLAP se suma al respaldo del Presidente Maduro

El Movimiento Social de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) emitió un comunicado en el que se suma al respaldo contundente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
El pronunciamiento rechaza las «infundadas acusaciones» de la Fiscalía General de los Estados Unidos contra el presidente Maduro, calificándolas de «propaganda mediática, guerra psicológica y guerra cognitiva». Asimismo, los CLAP sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia para agredir a Venezuela, sus instituciones y su gente.
También repudian lo que consideran un intento de criminalizar los esfuerzos del Gobierno venezolano por mantener la paz nacional, además de afirmar que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) defienden la soberanía e independencia del país.
Desde las comunidades, el Movimiento Social de los CLAP reafirma su apoyo al presidente Maduro, a quien consideran el líder que, al seguir el legado del Comandante Hugo Chávez, creó los CLAP para enfrentar las «medidas coercitivas unilaterales y las múltiples formas de guerra no convencional».
Según el texto, los CLAP garantizan el derecho a la alimentación a millones de familias venezolanas entre 2015 y 2023, a pesar de las dificultades causadas por el «bloqueo imperial norteamericano».