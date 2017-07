Movimiento Somos Venezuela ha visitado a 80.000 hogares en Altos Mirandinos

Las brigadas del Movimiento Somos Venezuela han abordado a más de 80.000 familias de Altos Mirandinos, estado Miranda, región central del país, informó este viernes el vicepresidente para el Área Social, Elías Jaua Milano.

“Somos Venezuela se despliega por los hogares de la patria. Es un poderoso movimiento de la paz, la vida, la esperanza y el futuro de nuestra patria. Este programa no sólo da respuestas materiales sino espirituales para levantar una cultura de convivencia desde el respeto y las ganas de vivir”, explicó durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Centro de Economía Social Alí Primera (Cecap) en la capital mirandina.

Invitó a la población a seguir las actividades del programa, lanzado el pasado 11 de junio en todo el país, a través de la red social en twitter e instagram @SomosVOficial, en la página de Facebook a Somos Venezuela mientras que pueden enviar sugerencias o solicitudes al correo electrónico movimiento somosvnzla@gmail.com.

Destacó que el próximo 30 de julio, fecha en que se celebrará las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la población venezolana dará una demostración democrática de civismo y paz, para vencer la violencia promovida por sectores extremos de oposición.

“El 30 de julio (el pueblo) ejercerá con coraje y valentía el derecho a votar, a elegir y a ser elegido, ese derecho no nos lo quitará nadie. Los pequeños focos de violencia han menguado, no detendrán la vida del país, porque ellos no la han podido detener y pese a las dificultades, estamos desplegados”, apuntó.

Jaua se desplegó por la comunidad popular Guaremal, en la que también se hicieron entregas de tarjetas de la misión Hogares de la Patria. Simultáneamente otro equipo de autoridades se desplegó por diversas comunidades de la parroquia Los Teques, que incluyeron a El Nacional, Las Delicias y la base de misiones sociales El Cristo.

Texto/AVN

Foto/Archivo