Movimiento Voluntariado SUAF protesta frente a la ONU en rechazo a las agresiones estadounidenses contra Venezuela

Con consignas y pancartas, el pueblo organizado, en una multitudinaria concentración expresó su indignación ante las constantes amenazas y agresiones estadounidenses que buscan desestabilizar la nación, manifestaron su compromiso con el futuro del país y el rechazo a cualquier intento de intervención o injerencia externa.

En la ciudad de Caracas, el Movimiento Voluntariado SUAF (MVS), hizo entrega de un documento contundente ante la sede de la ONU, en el cual manifestaron su apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y rechazaron los atroces comunicados por parte de la administración estadounidense en contra de la nación.

“El Movimiento Voluntariado SUAF, fiel a sus principios de defensa de la salud, la vida y la estabilidad nacional, manifiesta su enérgico rechazo e indignación ante las recientes agresiones y constantes amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano”, refiere el comunicado.

En este sentido, el MVS exige una condena clara y precisa por parte del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas contra las arbitrariedades y agresiones del gobierno estadounidense. «Como pueblo, unidos, vamos a defender a nuestro país. Nuestra lucha es por el pleno desarrollo, la defensa de la Patria íntegra, soberana y humanista. ¡Seguiremos batallando y venciendo por nuestro derecho a la paz!», concluye el MVS.

F/Prensa MVS