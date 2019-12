Movimientos bolivarianos del país son un bloque indestructible contra ataques de EEUU

Desde la Presidencia colombiana, “nos atacan, sienten que nosotros somos los enemigos, y se les olvida que fue un venezolano, un caraqueño, quien creó a Colombia, quien les dio la Libertad, que soñó con una patria unida; pero les faltó grandeza a algunos para verlo», aseveró Cabello

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, sostuvo este martes que está totalmente vigente la lucha del Libertador Simón Bolívar ante los insistentes ataques del imperialismo estadounidense.

“Hace 189 años de la partida de El Libertador Simón Bolívar, y 200 años de la creación de Colombia; el pensamiento de unidad de los pueblos nos obliga a pasar por Venezuela, y es que los movimientos bolivarianos del país representan un bloque indestructible donde no pueden, no han podido ni podrán contra nosotros”, sentenció.

La aseveración la hizo Cabello en la Casa del Congreso de Angostura, ubicada en la plaza Bolívar del municipio Heres, en el estado Bolívar, donde se realizó una sesión solemne de la ANC, con motivo de la conmemoración de los 189 años de la siembra de El Libertador Simón Bolívar, y los 200 años del Decreto de la Ley de Creación de la Gran Colombia. Durante el acto se hizo entrega de una ofrenda floral por parte del presidente de la ANC, Diosdado Cabello; el gobernador Justo Noguera Pietri, el M/G Jesús Mantilla y demás autoridades.

A COLOMBIA UN “CARAQUEÑO” LE DIO LA INDEPENDENCIA

Sobre esta fecha patria, Cabello resaltó que el Gobierno de Colombia ataca a Venezuela, cuando fue un venezolano quien les dio la independencia gracias a unos sueños y unos ideales.

«Esa Colombia que hoy, desde la Presidencia colombiana, dirigida por los grupos delincuentes famosos de esa patria, nos atacan, sienten que nosotros somos los enemigos y se les olvida que fue un venezolano, un caraqueño quien creó Colombia, quien les dio la libertad a Colombia, que soñó con una patria unida, no nos veía separados porque nos comerían, nos destrozarían, seríamos víctimas muy rápido de cualquier ataque, pero les faltó grandeza a algunos para verlo», argumentó.

Subrayó que a los que no lograron entender el sueño de Bolívar les faltó grandeza, porque prefirieron sentirse reyes de un pedacito mientras ellos vivieran, «no pensaron en el futuro, en los niños y en las niñas de aquella época y mucho menos en los que no habían nacido», apuntó.

Manifestó que «la lucha que da hoy el pueblo de Venezuela la historia la recordará, porque siempre ha sido la misma lucha, la independencia de los pueblos. Nos tocará a nosotros levantar esa bandera de la unidad. No hay forma de que nosotros nos podamos rendir».

Añadió que los venezolanos vencerán cada vez que toque enfrentar a los enemigos de la patria. «Saldremos a construir sueños de libertad; aún no se ha terminado el trabajo», expresó.

Al referirse a los intereses de los pueblos, aseveró que fue el más grande bolivariano de todos estos tiempos, “Hugo Chávez, quien impulsó la unidad latinoamericana, fue Chávez quien rescató al Padre Simón Bolívar de los cuadros y las estatuas, y lo puso en las calles a cabalgar de nuevo», recordó.

RECUENTO DE LAS HAZAÑAS DE BOLÍVAR

Por su parte, el mayor general Jesús Mantilla realizó un recuento de las hazañas realizadas por el Libertador Simón Bolívar, en su camino a la emancipación de los pueblos y le dio lectura a la Ultima Proclama del Libertador, donde rescató las frases del Padre de la Patria.

“Los colombianos olvidaron estas nobles palabras, que en este momento están más vivas que nunca en la historia de nuestro pueblo”, expresó.

Mantilla leyó un escrito de Simón Bolívar de 1830: “Colombia, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabiais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado: mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono.”

