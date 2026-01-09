Movimientos científicos y sociales de Barinas alzan la voz en rechazo al secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

Representantes de los movimientos científicos y sociales del estado Barinas participaron en la asamblea del Poder Constituyente Originario para expresar su rechazo al secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente Cilia Flores.

La asamblea reunió a científicos, innovadores y trabajadores de la ciencia, quienes manifestaron su indignación ante esta violación a la soberanía y un ataque a la dignidad del pueblo venezolano.

Los participantes coincidieron en que el conocimiento científico y técnico debe ser fundamental para la emancipación del país, subrayando que la ciencia debe fomentar el desarrollo productivo y social y fortalecer la lucha por la soberanía y la autodeterminación frente a amenazas externas.

Durante la asamblea, se rechazó el intervencionismo imperialista de Estados Unidos, así como el uso de bombas en el territorio nacional.

A estas asambleas, que se realizan en todo el país, están convocadas organizaciones populares y comunales, en el marco del Congreso Bolivariano del Poder Constituyente, consolidando este espacio, para la defensa de la paz, la soberanía y la justicia.

