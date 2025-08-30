Movimientos de Brasil piden a su Gobierno respaldar a Venezuela

Más de 40 organizaciones y movimientos sociales de Brasil piden al presidente Lula que respalde al gobierno de Venezuela ante las amenazas de EEUU, que representan un peligro para toda Latinoamérica.

Organizaciones sociales, sindicatos, y entidades políticas de Brasil, se unieron en un solo llamado, a través de comunicado dirigido al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y a su canciller Mauro Viera, donde expresan la preocupación por las maniobras militares estadounidenses cerca de Venezuela.

En el texto, los firmantes denuncian que el despliegue de buques de guerra constituye una amenaza directa contra un país soberano y acotan que este tipo de acciones busca “desestabilizar el orden interno de Venezuela” y generar tensiones en toda la región.

El pronunciamiento suscrito por un amplio grupo en el que se incluyen, la Central de Movimientos Populares, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), junto a ALBA Capítulo Brasil; también rechazan enérgicamente las declaraciones del presidente Donald Trump, contra el presidente Nicolás Maduro, a las que califican de “infundadas” y “contrarias a los principios de convivencia pacífica entre las naciones”.

T/Agencias