Movimientos sociales de Nápoles impulsan iniciativa internacional “Bring Them Back”

La ciudad italiana de Nápoles se incorporó a las expresiones de solidaridad internacional con Venezuela tras la realización de una asamblea abierta que oficializó la creación del capítulo local del movimiento “Bring Them Back”. El encuentro, celebrado en la sede de la Asociación Cultural GalleriArt, reunió a más de un centenar de representantes de movimientos sociales, organizaciones políticas y sectores académicos.

Durante la jornada, los participantes manifestaron su rechazo a los hechos ocurridos el 3 de enero, señalando que constituyen una vulneración del derecho internacional y un atentado contra la soberanía de los Estados. En ese contexto, se reiteró la exigencia de liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, al considerar que lo ocurrido sienta un precedente de alto riesgo para el orden jurídico global.

La actividad contó con la participación de la cónsul general de Venezuela en Nápoles, Esquía Rubín De Celis Núñez, quien transmitió un saludo del Gobierno Bolivariano y agradeció el respaldo expresado por la comunidad italiana. Asimismo, voceros políticos locales coincidieron en que este tipo de acciones no puede ser normalizado por la comunidad internacional.

Como resultado del encuentro, las organizaciones acordaron impulsar una agenda sostenida de movilización en la ciudad, que incluirá actividades públicas, espacios de análisis académico y acciones comunicacionales orientadas a visibilizar la situación venezolana y promover el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

