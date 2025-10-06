Movimientos sociales marchan en Caracas para rechazar agresiones de Estados Unidos en el Caribe

Desde Petare hasta la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, movimientos sociales y comunitarios protagonizaron una marcha pacífica en defensa de la soberanía venezolana y para exigir el cese de las acciones hostiles impulsadas por el gobierno de Estados Unidos en el Caribe. La movilización también denunció el silencio de la comunidad internacional ante los intentos de agresión contra Venezuela.

Durante la actividad, Elis Guerra, vocera del Poder Popular, subrayó que Venezuela “ha sido históricamente una nación promotora de la paz y cuna de hombres y mujeres que la han defendido en el mundo”.

Criticó la postura de organismos internacionales que —dijo— “han hecho la vista gorda ante las guerras impulsadas por potencias como Estados Unidos e Israel”, al tiempo que advirtió que “buscan la riqueza de los pueblos latinos sin escuchar el verdadero sentimiento del Caribe”.

Guerra reafirmó el respaldo popular al presidente Nicolás Maduro y destacó la fortaleza del pueblo venezolano frente a lo que calificó como una “guerra híbrida y psicológica” que incluye planes de desestabilización, intentos de magnicidio y medidas coercitivas unilaterales.

“Nuestra respuesta seguirá siendo la resistencia y la unión nacional”, puntualizó.

El activista socialista Edmundo Rondón, por su parte, señaló que “Venezuela y su Revolución creen en la paz, no en las cuerdas de guerra que perturban a los pueblos latinoamericanos y caribeños”. Advirtió que cualquier intento de agresión militar contra el país “tendría repercusiones graves para toda la región”.

Desde la comunidad de Caucagüita, el dirigente David Cobo instó a fortalecer el sistema multilateral de las Naciones Unidas y denunció que “Estados Unidos consume más de 22 millones de barriles de petróleo al día y enfrenta riesgos de recesión, lo que lo lleva a mirar con codicia los recursos del Caribe”.

Además, advirtió que Washington busca excluir a Venezuela de espacios estratégicos como los BRICS. “El pueblo venezolano no se dejará invadir; venceremos porque la verdad y la paz están de nuestro lado”, concluyó.

T/CO