Movimientos sociales se despliegan contra el bloqueo y las sanciones

Los diversos movimientos sociales del país acordaron este viernes una agenda conjunta para denunciar en todos los medios y espacios las consecuencias de las sanciones y el bloqueo económicos del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano.

Durante un encuentro con líderes sociales, en Caracas, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las Alianzas y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Héctor Rodríguez, celebró la iniciativa, pues argumentó que la defensa de la verdad de Venezuela es un sentimiento nacional, ya que no hay persona que no haya sido afectada por las medidas coercitivas unilaterales imperiales.

“Es una tarea de todos la organización. El rechazo a las sanciones y al bloqueo nos tiene que convocar a todos, porque no hay nadie que no haya sido afectado por ellas en este país. Los únicos que no quieren que se desmonte el bloqueo son los políticos de derecha que están afuera viviendo a costa de las sanciones a nuestra nación”, sostuvo.

Rodríguez señaló en este sentido que tanto la agresión económica, como la influencia de las redes sociales y el tiempo de pandemia, han ocasionado un cambio en la dinámica cultural, por lo tanto, indicó que «es momento de hacer una reflexión sincera e ir conformando nuevas estrategias para hacer frente al imperialismo”.

T y F/Prensa Gobernación de Miranda