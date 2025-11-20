MP aplicó más de 6 mil sentencias contra el abuso infantil desde 2017

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacó que el Ministerio Público (MP) ha logrado ejecutar 6 mil 800 sentencias condenatorias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2025.

El balance fue presentado en el contexto del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, donde el alto funcionario destacó que el esfuerzo institucional imputó a 16 mil 617 personas y presentó 15 mil 140 acusaciones en delitos de esa materia.

Además, manifestó que el MP cuenta con 62 fiscales especializados a escala nacional, incluida la Fiscalía 73 Nacional creada en 2024. Saab también resaltó la campaña Pedofilia es Crimen, iniciada en 2022, con la cual se realizaron 2 mil 839 actividades de sensibilización y formación.

Saab declaró además que los menores de edad «tienen derechos humanos, a una vida digna, ir a la escuela, a su integridad, a una vida sana», puntualizó.

F/AVN