MP avanza en proceso contra implicados en atentado terrorista en Plaza de la Victoria

El Ministerio Público (MP) de la República Bolivariana de Venezuela avanza de manera firme y decidida en el proceso judicial contra los 16 ciudadanos implicados en el atentado terrorista perpetrado el pasado domingo en la Plaza de la Victoria contra el fascismo en Caracas.

Las investigaciones preliminares han revelado vínculos directos entre los responsables del atentado y conspiraciones originadas desde los Estados Unidos (EE. UU.), en coordinación con sectores de la ultraderecha fascista.

Este ataque, que pretendía bañar de sangre a la nación, fue ejecutado con la clara intención de generar caos, miedo y desestabilización en un espacio emblemático de lucha popular. La acción criminal fue frustrada gracias a la rápida actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, que evitaron consecuencias aún más graves para el pueblo venezolano.

Este atentado no solo representa una agresión directa contra la institucionalidad democrática, sino también un intento de quebrar la voluntad de paz de millones de venezolanos y, frente a ello, el Estado venezolano responde con unidad, firmeza y apego a la ley.

El Ministerio Público reafirma su compromiso con la justicia y la defensa del pueblo venezolano; en ese sentido, se ofrecerán detalles judiciales en los próximos días sobre este proceso, como parte del respeto al debido proceso y la transparencia institucional.

