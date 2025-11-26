MP presenta balance de gestión con más de 6,9 millones de actuaciones desde 2017

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este miércoles un balance detallado de su gestión al frente del Ministerio Público (MP) desde 2017, en el marco del 56.° aniversario del Día del Ministerio Público. Durante su intervención, destacó que en ocho años el ente penal ha ejecutado más de 6 millones 916 mil actuaciones, impulsando además programas de justicia de calle orientados a la atención directa del ciudadano.

Saab precisó que, dentro de ese total, un millón 888 mil 162 corresponden a actos conclusivos; 535 mil 69 son acusaciones y un millón 251 mil 365 imputaciones. Indicó también que el MP registró 2 millones 712 mil 445 causas ingresadas y 2 millones 472 mil causas egresadas, al tiempo que más de 4,18 millones de personas fueron atendidas entre operativos comunitarios y despachos fiscales.

El fiscal general enumeró los avances de los principales programas institucionales. En materia de protección de niños, niñas y adolescentes, resaltó que “Pedofilia es Crimen” ha permitido la formación de más de 115 mil personas, con 16 mil 617 imputaciones, 15 mil 140 acusaciones y 6 mil 800 condenados por delitos sexuales. En prevención escolar, el plan “El Acoso Escolar no es un Juego” ha desarrollado 2 mil 614 actividades, capacitando a más de 97 mil ciudadanos.

En el ámbito de seguridad vial, el programa “Conduce por la Vida” verificó más de 537 mil vehículos, procesó 33 mil 375 infractores y brindó atención a 947 mil 885 ciudadanos. Mientras que en la lucha contra las drogas se han ejecutado 52 mil 209 acusaciones, 60 mil 820 imputaciones y 21 mil 370 condenas, además de la incautación de casi 370 toneladas de sustancias ilícitas.

Saab también destacó los avances del MP en la defensa de la mujer, con 610 mil 930 medidas de protección, 76 mil 852 imputaciones, 50 mil 417 acusaciones y 8 mil 881 sentencias condenatorias, además de mil 191 acusaciones por femicidio. A ello se suman acciones en defensa de adultos mayores, protección animal, lucha anticorrupción —con 24 mil 142 imputados y 6 mil 954 condenas— y procedimientos contra funcionarios de seguridad implicados en delitos.

En materia de terrorismo, conspiración y usurpación de funciones, informó sobre 289 órdenes de aprehensión, 129 detenciones, 137 allanamientos, 149 incautaciones, así como solicitudes de extradición y medidas reales aplicadas. “El Ministerio Público es garante de la paz y del respeto de los Derechos Humanos en el país”, afirmó.

