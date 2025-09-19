MP solicita a organismos internacionales investigar ejecuciones extrajudiciales en el Caribe

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó a los organismos internacionales competentes a investigar las ejecuciones extrajudiciales que el Gobierno de Estados Unidos ha cometido contra embarcaciones en el mar Caribe.

En ese sentido, denunció las ejecuciones extrajudiciales a embarcaciones en el Caribe. «Hemos visto la manera macabra de cómo una pequeña lancha, donde había varias personas, fue totalmente demolida y acribillada por un misil estadounidense».

Por eso, indicó que su llamado es directamente, y de forma formal como Fiscal General de la República, a los organismos internacionales a que se investigue este tipo de actos, «porque los organismos deben velar por los derechos humanos».

De igual forma, destacó que Venezuela es un país libre de cultivo y tráfico de droga, lo que descarta la falsa narrativa que impone el Gobierno de los Estados Unidos contra el Estado venezolano, para justificar una constante agresión militar.

«Venezuela no produce droga y tampoco es un país que sirve de tránsito para otras naciones, está científicamente probado que menos de un 5% del posible tráfico que pase por Venezuela, saldría de La Guajira colombiana y el 90% de la droga sale por el pacífico, es decir por Perú, Ecuador y Colombia, no tiene nada que ver con Venezuela», ratificó.

T/VTV