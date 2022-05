Muere actor de la serie Friends Mike Hagerty

El actor estadounidense Mike Hagerty, conocido por su papel de Sr. Treeger en la popular serie ‘Friends’, murió este jueves a los 67 años en la ciudad de Los Ángeles, confirmó su familia. La encargada de transmitir la lamentable noticia fue su colega Bridge Everett, con quien Hagerty compartió elenco en la comedia ‘Alguien en algún lugar’, aunque no dio a conocer las razones de su fallecimiento.

«Un querido actor de carácter. Su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron los pilares de su vida», lo describió Everett en un post de Instagram.

RIP Michael G. Hagerty, no one else could’ve played bad boy Billy Pratt ❤️✌🏼 pic.twitter.com/HreIdyOrvu

— Cori (@coricorzilla) May 6, 2022