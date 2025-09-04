Mueren al menos 15 personas al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas este miércoles luego de que el emblemático ascensor de la Gloria de Lisboa descarrilara y se estrellara contra un edificio.

Según información los servicios de emergencia de la capital portuguesa, 5 de los heridos se encontraron en estado grave. Los trece restantes, incluido un niño, sufrieron heridas leves.

Este funicular con capacidad para 43 pasajeros conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y es un medio de transporte muy popular entre los turistas.