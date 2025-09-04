Mueren al menos 15 personas al descarrilar un funicular en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas este miércoles luego de que el emblemático ascensor de la Gloria de Lisboa descarrilara y se estrellara contra un edificio.
Según información los servicios de emergencia de la capital portuguesa, 5 de los heridos se encontraron en estado grave. Los trece restantes, incluido un niño, sufrieron heridas leves.
Este funicular con capacidad para 43 pasajeros conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y es un medio de transporte muy popular entre los turistas.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su «solidaridad y pesar con las familias afectadas por esta tragedia», según un comunicado oficial.
Hasta el momento no está claro cuántas personas se encontraron a bordo en el momento del accidente, que tuvo lugar alrededor de las 18:05 (hora local) del miércoles.
Tampoco se ha confirmado si entre las víctimas mortales hay ciudadanos portugueses o extranjeros.
El sitio web de Protección Civil de Portugal informó que en la zona se encuentran desplegados 62 efectivos de emergencia y 22 vehículos.
El ascensor de la Gloria, inaugurado en 1885 y electrificado tres décadas después, es uno de los íconos turísticos más reconocidos de Lisboa.
Los tranvías amarillos son una parte esencial del sistema de transporte en esta ciudad de empinadas colinas, recorriendo calles adoquinadas y angostas.
Aunque es utilizado por residentes, también es una atracción muy popular entre los turistas, especialmente en esta época del año, cuando la capital portuguesa recibe gran afluencia de visitantes.