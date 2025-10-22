Mujeres de Apure se forman en taller “La Nueva Época de la Comunicación”

Con el objetivo de fortalecer las capacidades comunicacionales en el estado Apure, se llevó a cabo el primer Taller sobre Comunicación y Redes Sociales: «La Nueva Época de la Comunicación» dirigido a mujeres lideresas del municipio San Fernando. La iniciativa fue impulsada por la vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto a la Secretaria de Comunicación, Prensa, Radio y Televisión.

Durante el encuentro se abordaron siete módulos de formación, entre ellos: la evolución de la comunicación, Chávez: el gran comunicador del siglo XXI; desafíos actuales de la comunicación revolucionaria; guerra de quinta generación: la nueva batalla por el dominio de la mente humana; y acciones para la comunicación revolucionaria.

Las participantes manifestaron su entusiasmo ante esta iniciativa que busca impulsar la comunicación popular y elevar la conciencia del pueblo, en consonancia con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro para la defensa integral de la Patria.

Hasta la fecha, más de mil 250 personas han sido formadas en estos espacios educativos, impulsados desde la Gobernación del estado, como parte del esfuerzo por romper las nuevas formas de dominación mediática y consolidar la comunicación como herramienta de conciencia y transformación social.

F/Gobernación de Apure.