Mujeres científicas plideran en los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología

En la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño se celebró la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, un evento marcado por el liderazgo femenino en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

El presidente Nicolás Maduro asistió a la ceremonia, acompañado por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, quien resaltó que este año se recibieron 1.670 postulaciones y que más de la mitad de los reconocimientos —un 55%— fueron destinados a mujeres venezolanas que destacan en el ámbito científico.

La ministra subrayó que la actividad constituye un homenaje a la identidad nacional desde la ciencia, la cultura y la innovación, en sintonía con la visión impulsada por Hugo Chávez a través de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

Actualmente, el 52% de la matrícula científica del país se orienta hacia áreas de vanguardia como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, robótica, nanotecnología, oceanología y física nuclear, reflejando el interés creciente por disciplinas estratégicas para el futuro.

Los premiados y premiadas, provenientes de 22 estados venezolanos, fueron reconocidos por su trayectoria, creatividad y aportes al desarrollo nacional. “Son audaces, inventivos y profundamente comprometidos con la patria”, expresó Jiménez al destacar el carácter nacionalista de quienes recibieron el galardón.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial