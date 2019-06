Las mujeres suizas van a la huelga feminista para denunciar que tampoco su país es igualitario

Unas cuatro millones de mujeres son llamadas hoy a la huelga en Suiza para mostrar que a este país, pese a su fama, aún le falta mucho para ser igualitario y que también enfrenta problemas como la brecha salarial, el acoso laboral o la violencia de género.

Las mujeres suizas celebran esta huelga cada 14 de junio, en conmemoración de la fecha en la que el principio de igualdad entre hombres y mujeres se incorporó a la Constitución federal (1981), pero la participación fue en los primeros años modesta. Este, en cambio, la movilización previa es inédita, alentada por el #MeToo y otros movimientos proigualdad de género, por lo que se esperan concentraciones masivas en las principales ciudades suizas.

Emma Fabre, empleada del Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, cuenta a EFE que hoy no trabajará porque «todavía queda mucho por hacer» para que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres, incluso en uno de los países más ricos del mundo como es Suiza. «Sigue habiendo desigualdad de sueldos, mucha condescendencia y solemos vernos obligadas a tener trabajos de media jornada para cuidar a los niños», explica.

En 1991, diez años después de haberse incluido el principio de igualdad en la Constitución –y en vista de que no se estaba poniendo en práctica– comenzaron en Zúrich las primeras huelgas y manifestaciones conmemorativas del 14 de junio, que se prolongan hasta hoy.

Incluso en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra se sigue percibiendo desigualdad, destaca una funcionaria que prefiere no identificarse. «Se puede percibir una mayor cantidad de mujeres en los estamentos más bajos de la ONU, pero a medida que se asciende a cargos administrativos ya se ven principalmente hombres», lamenta, aunque admite que no se unirá a la huelga para no acumular trabajo.

En Suiza los hombres ganan como media un 12% más que las mujeres y en puestos de mayor responsabilidad ese porcentaje aumenta al 18,5%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 60% de los trabajos no remunerados (limpieza o cuidado de niños y ancianos) recae en las mujeres, en un país donde el número de guarderías es insuficiente frente a la demanda y los niños hasta los ocho años no van a la escuela los miércoles (sólo acuden cuatro días por semana).

A partir de los nueve años y hasta el fin de la escolaridad obligatoria, los miércoles los niños sólo tienen escuela por la mañana, lo que obliga a muchas madres a aparcar sus carreras un tiempo más prolongado que en otros países europeos. En cifras, ante la llegada de un hijo el 11,4% de padres trabaja a tiempo parcial, frente al 80,6% de madres, denuncia el diario suizo Le Temps.

Esta situación durante la vida laboral repercute a la edad de la jubilación, por lo que actualmente a las mujeres sólo les corresponde una tercera parte de los fondos de pensiones. Aunque el Gobierno federal suizo afirma buscar la paridad, la participación de las mujeres en puestos políticos es del 28,9%.

La huelga también reivindica el respeto a la mujer, en un país donde, según Amnistía Internacional, una fallece a manos de su pareja o expareja cada dos semanas, y una de cada cinco dice haber sufrido comentarios sexistas, acoso y otros tipos de violencia machista. Otras injusticias que quiere recordar el paro de hoy son hechos como que una de cada siete mujeres en Suiza pierde su trabajo tras regresar de una licencia de maternidad o que el código penal únicamente reconoce como violación aquella violencia sexual en la que hay penetración, dejando de lado otros tipos de agresiones.

