Múltiples heridos en un ataque con cuchillo y un aerosol químico en Japón

Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un ataque con arma blanca en una fábrica en el centro de Japón, durante el cual también se roció un líquido nocivo no identificado, afirmó un funcionario de los servicios de emergencia a la prensa.

La Policía acudió a una planta de caucho en Mishima, unos 90 kilómetros al suroeste de Tokio, tras recibir un reporte inicial de que seis personas habían sido apuñaladas por un hombre que irrumpió en el lugar y que también utilizó un líquido en aerosol. Ocho de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano.

El presunto atacante ha sido arrestado en el lugar bajo sospecha de intento de asesinato y actualmente se están investigando los hechos, informaron las autoridades, sin precisar mayores detalles de lo ocurrido.

La planta de caucho de Yokohama Rubber, donde tuvo lugar el incidente, es una instalación fundamental para la fabricación de neumáticos en el país.

T/RT