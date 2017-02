Delcy Rodríguez: “Rusia y Venezuela van de la mano para construir un mundo pluripolar”

La jefa de la diplomacia venezolana confiesa que su país se siente “agradecido por el respaldo de esta nación [Rusia] al Gobierno legítimo y constitucional” del país suramericano

“Mantenemos una cooperación muy estrecha con Rusia porque vamos de la mano en la construcción de un mundo pluripolar”, aseguró la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante entrevista concedida al canal RT, tras reunirse este lunes en Moscú con varios ministros rusos, entre ellos con su homólogo Serguéi Lavrov.

La titular para Relaciones Exteriores considera que la política exterior rusa va dirigida a preservar la paz y a resaltar el diálogo político y diplomático como mecanismo para subsanar las diferencias.

En este contexto, la jefa de la diplomacia venezolana confiesa que su país se siente “agradecido por el respaldo de esta nación [Rusia] al Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela”, sobre todo cuando Moscú denunció las violaciones del sistema constitucional venezolano, haciendo un llamamiento a la paz y al diálogo”, frente a las acciones contra dichos gobiernos “con guerras no convencionales y revoluciones de colores” que —dijo— “pretenden imponerse por encima de los órdenes internos y que violentan todo el sistema multilateral y el derecho internacional”.

Estas acciones, explica Rodríguez, pretenden “imponer a través de su propia visión un modelo que no es característico del principio de autodeterminación de los pueblos y que no respeta el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

ACUERDOS DE DESARROLLO ENERGÉTICO

Rodríguez valoró altamente su reunión con los principales representantes energéticos rusos para pactar acuerdos de desarrollo e inversión en el país latinoamericano. “Vamos a participar en el Arco Minero [en la cuenca del Orinoco Venezolana] y se está preparando una delegación de empresas de Rusia que van a ir a Venezuela para estudiar las posibilidades de inversión y de desarrollo”, explicó.

Su encuentro con el ministro ruso de Petróleo y de Energía, Alexánder Nóvak, fue catalogado por Rodríguez de “muy constructivo”, ya que —según ella— constata el desarrollo positivo del acuerdo de cooperación energética. “Ha nacido un bebé con unos pulmones muy fuertes que comienza a respirar muy bien y sabemos que va a crecer con una espléndida salud”, opina la jefa de la diplomacia venezolana.

Igualmente, durante la reunión con el presidente de Rosneft, Ígor Sechin, se lograron importantes acuerdos que ya están en fase de ejecución. En este sentido, anunció que en las próximas semanas llegará a Venezuela “una comisión de expertos para evaluar nuevos proyectos de cooperación con esta importante empresa rusa”.

EL EFECTO TRUMP EN VENEZUELA

La canciller Venezolana recordó que durante el mandato de Barack Obama, Nicolás Maduro ordenó “entablar relaciones de respeto con EE.UU. mediante la negociación política y el diálogo diplomático”. Sin embargo, —lamenta Rodríguez— Venezuela “se convirtió en una obsesión personal para Obama, que lo llevó a considerarla como una amenaza para la seguridad interna y exterior” estadounidense.

“No disponemos de una bola mágica para predecir el futuro”, reconoce Delcy Rodríguez sobre cómo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca afectará a las relaciones bilaterales, aunque se mostró esperanzada de que con el nuevo mandatario se logre la meta de entablar relaciones de respeto y de negociación política y diplomática entre EE.UU. y Venezuela.

DEFENSORES DE LA VERDAD FRENTE AL ‘BULLYING’ MEDIÁTICO

Respecto a la supuesta crisis en Venezuela que denuncian varios medios de comunicación de todo el mundo, Delcy Rodríguez afirmó que existe “un ‘bullying’ mediático contra Venezuela”. “Las guerras imperiales mediáticas preceden los procesos de intervención internacional”, manipulando la opinión pública para que “se venda una imagen distorsionada” de un país como Venezuela, señala la diplomática.

Frente a las corporaciones mediáticas “que pretenden gobernar a la humanidad al margen de cualquier normativa y que pretenden imponerse por encima del sistema multilateral”, la canciller venezolana recordó que existe una “alianza mediática” formada por RT, TeleSur y Prensa Latina, medios que —dijo— “realmente llevan la verdad de lo que ocurre en el mundo”.

Texto/CO

Fuente/RT

Foto/Sputnik